15 Joer no der Ermordung vum deemolege libanesesche Premier Rafiq al-Hariri gëtt et nach ëmmer Onkloerheeten am Fall.

Datt vun der UNO ënnerstëtzte Spezial-Geriicht zu den Haag koum zur Konklusioun, datt et keng eendeiteg Beweiser dofir gëtt, dass d'Attentat op de Compte vum syresche Regime oder vun der radikal-islamescher Hisbollah geet. Allebéid hätte kloer e Motiv gehat, den Hariri ze liquidéieren. E Beweis dofir gëtt et awer net. D'Spezial-Geriicht hat 6 Joer laang negociéiert. Ugeklot ware 4 Männer, déi der Hisbollah ugehéiert hunn, an déi net um Geriicht present waren. Si sinn op der Flucht an hate kee Kontakt zu hirem Affekot, dee vum Gericht genannt gouf. Beim Attentat waren nieft dem Rafiq al-Hariri weider 21 Mënschen ëm d'Liewe komm an iwwer 220 blesséiert ginn. D'Attack huet de Libanon deemools an eng schwéier politesch Kris bruecht.