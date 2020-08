Ronn 15 Déiere goufen an de leschte Wochen a Frankräich vun Onbekannte blesséiert oder souguer ëmbruecht.

Nom Doud vun engem mutiléierte Päerd huet d'Police aus der ostfranséischer Stad Lons-le-Saunier d'Awunner e Méindeg den Owend via Facebook opgeruff, all verdächteg Persoun oder Verhalen an der Géigend vun engem Päerdsstall oder -Wiss ze mellen.

D'Päerd gouf, wéi et schéngt, erschlo an et gouf him en Ae erausgeholl. E weidert Déier ass an der Géigend vu Lyon gestuerwen, nodeems him en Ouer, en Aen an d'Nueslächer erofgeschnidde goufen. Nieft Päerd sollen och Ponyen an Ieselen an de leschte Wochen attackéiert gi sinn.