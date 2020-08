An den USA war e Méindeg den Optakt vum nationale Kongress vun den Demokraten.

Hei wäerten den Joe Biden an d'Kamala Harris als Presidentschafts- respektiv Vizepresidentschaftskandidaten nominéiert wäerte ginn. Wéinst der Pandemie ass de Parteikongress zu Milwaukee am Wisconsin virop e virtuellt Evenement mat Video Interventiounen. Un emotionale Riede feelt et awer net. Déi fréier First Lady, grad esou wéi de lénke Fligel vun den Demokraten a souguer e Republikaner hu sech e Méindeg fir den Joe Biden staark gemaach.

Eng unifiéiert Demokratesch Partei wollt ee weisen. Och déi méi lénk orientéiert Membere sollen dat méi moderat Team Joe Biden a Kamala Harris ënnerstëtzen. En Appell vum fréieren US-Presidentschaftskandidat Bernie Sanders: "Wann den Donald Trump gewielt gëtt, dann ass de ganze Fortschrëtt, dee mer gemaach hunn, a Gefor."

Et war e Méindeg en emotionalen Optakt. Mat schaarfe Wierder huet och déi fréier First Lady Michelle Obama den US-President Trump fir seng Politik kritiséiert: „Den Donald Trump ass de falsche President fir eist Land. Egal wéini mer Richtung Wäisst Haus kucke fir politesch Stäerkt, Trouscht, oder Stabilitéit – amplaz kréie mer Chaos, Divisioun a keng Empathie.“

De Support vun de Republikaner fir den Trump diminuéiert. Sëllege Representanten, ewéi och de fréiere Gouverneur vun Ohio, John Kasich, hu sech e Méindeg un d'Wieler um demokratesche Parteidag adresséiert: „Vill Republikaner si besuergt iwwert de Wee, dee mer grad ginn, an iwwert Divisioun tëscht de Leit, déi geschaaft gouf.“

4 Republikaner op engem Demokratesche Parteidag, si sécher net alldeeglech.