De 77 Joer alen Ex-Vize-President krut um Nominéierungsparteidag zu Milwaukee, wéi erwaart, déi néideg Majoritéit vun Delegéierte-Stëmmen.

Hie wäert deemno den 3. November offiziell den Donald Trump an de Presidentiellen erausfuerderen.

De Parteidag vun de Republikaner ass jo d’nächst Woch, mä do gëllt d’Nominatioun vum Trump jo als sécher.

Den Joe Biden huet sech an engem Video-Message an der Nuecht op e Mëttwoch direkt un all d'Demokraten adresséiert a Merci gesot fir d’Vertrauen – dat géif fir hien a seng Famill d’Welt bedeiten.

De Vott iwwert d‘Nominatioun vu senger Vize-Presidentschaftskandidatin Kamala Harris ass iwwregens um Mëttwoch den Owend, ma gëllt awer och als sécher.