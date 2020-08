Dat huet hie perséinlech an enger Usprooch op der Televisioun confirméiert, déi e Mëttwoch de Moie fréi schonns ausgestraalt gouf.

Hie wéilt net, dass Blutt vergoss gëtt, just fir dass hien un der Muecht bleift.

En Dënschdeg haten Zaldoten de Keita, an aner Membere vun der Regierung festgeholl.

International ass de Putsch-Versuch schaarf kritiséiert ginn. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet schonn en Dënschdeg den Owend gefuerdert, dass alleguerten d’Leit direkt misste fräigelooss ginn.

De Mali stécht zanter Méint an enger déiwer politescher Kris. Den Ibrahim Boubacar Keita kritt ënnert anerem Walbedruch reprochéiert, an och de Problem vum islamisteschen Terror am Land net an de Grëff ze kréien.

Och d’Lëtzebuerger Arméi ass jo den Ament am Kader vun enger europäescher Protektiounsmissioun am Mali aktiv.