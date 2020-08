Wéinst enger Partie Accidenter en Dënschdeg huet missen d'Berliner Autobunn wärend e puer Stonne gespaart ginn.

En 30 Joer ale Mann gouf festgeholl, well hien en Dënschdeg op der Autobunn 100 op 3 Plaze Verkéiersaccidenter verursaacht huet. Ënnert anerem huet hien e Motocyclist ze pake kritt. 3 Persoune goufe bei de Kollisioune schwéier blesséiert, 3 méi liicht.

Wéi et vun den Ermëttler heescht, hätt hien dëst express gemaach. Donieft huet de Spriecher vum Berliner Parquet wësse gedoen, dass d'Äusserunge vum Verdächtegen op en islamisteschen Hannergrond hindeiten. D'Kriminalpolizei Berlin ermëttelt den Ament wéinst politesch motivéierten Doten.

Weider heescht et vun der Police, dass de Mann eng presuméiert Munitiounskëscht dobäi hat. De Verdächtegen hat de Beamte géintiwwer gesot, dass e "geféierleche Géigestand" an der Këscht wier. Kriminaltechniker haten d'Box duerchliicht, et war schlussendlech just Geschier dran. Et goufen am Auto och keng Spuere vu Sprengstoff fonnt. D'Bild-Zeitung schreift iwwerdeems, dass de Mann "Allahu Akbar" geruff a gedreet hätt, dass keen ze no komme soll, soss géinge se alleguerte stierwen.