E 24 Joer ale Mann aus New York huet d'Identitéit vu bal 100 Prominenter ugeholl an esou Milliounen akasséiert. Elo gouf hien ugeklot.

De Mann, gebierteg aus Taiwan, huet sech mam Geld dat hien esou ergaunert huet ënnert anerem e Mercedes, en 40.000 Dollar deier Rolex aus Gold an aner Luxusartikele geleescht, esou de Parquet vu New York. Also keng Spuer vu Spenden, déi vir benevol Zwecker agesat ginn.