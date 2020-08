Wie géint dës Mesure verstéisst, muss mat enger Geldstrof vun ëm déi 135 Euro rechnen.

Nodeems Paräis an Nice hir Pläng ugekënnegt hate, d'Maskeflicht am Stadzentrum, respektiv och a Parken a chargéierte Stroossen zu Paräis, rëm wëllen ze renforcéieren, hunn elo och Lyon an Toulouse änlech Pläng matgedeelt.

Fir de séier steigenden Zuelen u Covid-Infizéierten entgéintzewierken, féiert vun e Freideg u kee Wee méi laanscht eng Mask, wann een zu Toulouse ënnerwee ass. Zu Lyon gëllt dës Reegel momentan just fir staark beliefte Stroossen.

Des Weideren ass d'Mask och a Geschäfter an a ëffentleche Transportmëttele Flicht. Vu September u sollen dann och Entreprisen ënner dës Reegelung falen.