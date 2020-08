Nodeems Israel an d'vereenegt arabesch Emirater diplomatesch Relatiounen ugekënnegt hunn, si se op deem Plang a Saudi-Arabien manner presséiert.

De saudeschen Ausseminister sot, dass fir säi Land diplomatesch Relatioune mat Israel ausgeschloss bleiwen, esou laang Israel kee Fridde mat de Palestinenser geschloss huet, als Basis fir d'Schafe vun engem palestinensesche Staat.

Obwuel Saudi-Arabien als Alliéierte vun den USA gëllt, ass de Kinnek Salman ee grousse Partisan vun de Palestinenser. Dëst kéint eng Normaliséierung vun den diplomatesche Relatiounen tëscht Israel a Saudi-Arabien méi schwéier maachen. Obwuel de saudesche Prënz Mohammed bin Salman, Jong vum Kinnek, bei verschiddenen Theme soll d'Wuert hunn, soll de Kinnek bei senger pro-palestinensescher-Meenung bleiwen an och do dat lescht Wuert hunn, a wéilt net vun diplomatesche Relatiounen héieren, soulaang Palestina net als onofhängege Staat ugesi gëtt.

Obwuel den israelesche Premier Benjamin Netanyahu wéinst der neier diplomatescher Relatioun zu de vereenegten arabeschen Emiraten seng Annexiounspläng op d'Säit geluecht huet, ass nach wäit keng Fro vu Fridde mat Palestina. Momentan gëtt an Israel den Netanyahu staark kritiséiert, well hien d'Annexioun vun der West-Bank, am palestinenseschen Territoire, a sengem Walkampf versprach hat.