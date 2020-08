De Mali ass eent vun den Zillänner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun mat Projeten an Héicht vun 100 Milliounen Euro d'Joer.

Zu de Leit, déi vun de Putschisten zu Bamako verhaft goufen, zielen de President Boubacar Keïta an de Staatsminister.

Et gëtt elo op eng friddlech Transitioun am Sahel-Land gesat, wou och eng Rëtsch Lëtzebuerger aktiv sinn, souwuel Leit vun ONG'en an Zaldoten.

Den Ausseminister Jean Asselborn betount am RTL-Interview, dass d'EU och staark implizéiert wier. Et géif do Trainingsunitéite fir d'Police aus dem Mali ginn, wou 2 Lëtzebuerger Zaldoten dobäi wieren. Da wier nach ee Lëtzebuerger bei enger Organisatioun vun der Uno op der Plaz. Hinne wier bis heihinner awer näischt geschitt a se wieren doheem an en hofft, datt et esou bleift.

De Jean Asselborn iwwer d'Situatioun am Mali

D'politesch Schwächt vum Pouvoir am Mali an d'ekonomesch Situatioun hätten zum "Coup d'Etat" gefouert, sou de Jean Asselborn.

Blutt ass bis ewell net gefloss, och keng Affer sinn ze bekloen an awer ass d'EU an d'UNO besuergt, zemools och well nees Dschihadisten an islamistesch Milizen neien Opdriff kréien. Eréischt um viregte Weekend waren am Nopeschland Niger 6 franséisch Coopérantë brutal ermort ginn.

Am Mali hunn iwwerdeem d'Putschisten Neiwale versprach, de President Keïta huet vu sengem Posten demissionéiert.

Hie wéilt net, dass Blutt vergoss gëtt, just fir dass hien un der Muecht bleift. En Dënschdeg haten Zaldoten de Keita, an aner Membere vun der Regierung festgeholl.

International ass de Putsch-Versuch schaarf kritiséiert ginn. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet schonn en Dënschdeg den Owend gefuerdert, dass alleguerten d’Leit direkt misste fräigelooss ginn.

De Mali stécht zanter Méint an enger déiwer politescher Kris. Den Ibrahim Boubacar Keita kritt ënnert anerem Walbedruch reprochéiert an och, de Problem vum islamisteschen Terror am Land net an de Grëff ze kréien.