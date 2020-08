De fréiere President Barack Obama huet den Donald Trump am Kader vun de Presidentschaftswale ferm kritiséiert - war domat net eleng.

Och déi oppositionell US-Vizepresidentschaftskandidatin Kamala Harris huet e Mëttwoch wärend hirer Ried däitlech Wierder fonnt. Si hätt gehofft, dass den Trump den Job als President eescht géing huelen, mä dat hätt hien ni, huet d'Harris betount. Vum Barack Obama huet et geheescht, dass den Donald Trump de falsche Mann am wäissen Haus an eng Gefor fir d'US-Demokratie wier. Hie géing d'Presidentschaft wéi eng "Reality-Show" behandelen, mat där hien d'Opmierksamkeet géing kréien, déi hie sech wënscht.

D'Versoe vum Republikaner géing eescht Konsequenze mat sech bréngen. An der Corona-Pandemie sinn an den USA 170.000 Persoune gestuerwen, Millioune Leit hunn hir Aarbechtsplaz verluer an de gudde Numm vun den USA hätt extreem gelidden an der Lescht.

Weider huet d'Kamala Harris dem Republikaner Inkompetenz an e Manktem un Häerzlechkeet virgeworf. De Biden wier e President, deen alles géing zesummebréngen, den Trump dogéint e "President, deen aus eisen Tragedië politesch Waffe mécht", sot d'Senatorin.

© AFP

Dat huet den Donald Trump net op sech sëtze gelooss a séier op déi Aussoe reagéiert: Hie wier just President ginn, well den Obama selwer versot hätt. Hie wier kee gudde President gewiescht.

Och berüümt Stare wéi d'Billie Eilish hunn un d'Vollek appelléiert, wielen ze goen: "Mir mussen alleguerte wielen, wéi wann eist Liewen an d'Welt dovu géingen ofhänken, well si et wierklech maachen!"

D'Kamala Harris ass elo offiziell d'Kandidatin, fir d'Vize-Presidence ze iwwerhuelen, sollt den Joe Biden nächsten US-President ginn. Op der Convention vun den Demokraten zu Milwaukee krut déi 55 Joer Demokratin Kamala Harris d'Vertraue vun hirer Partei ausgeschwat. Si wär déi éischt Fra an déi éischt Afro-Amerikanerin um Poste vum Vize-President.