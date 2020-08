D'Pompjeeë kämpfen den Ament géint 367 verschidde Bränn a Kalifornien. Besonnesch uerg ass et nërdlech a südlech vu San Francisco a ronderëm Napa a Sonoma.

Eng Dosen Haiser sinn de Flame schonn zum Affer gefall, dausende Leit sinn aktuell op der Flucht. Eleng an der Géigend Vacaville, nërdlech vu San Francisco, versichen d'Rettungsdéngschter ëm 20 Bränn ze läschen. D'Flame breede sech séier aus an hu schonn eng Partie Gasleitungen an Haiser explodéiere gelooss.

Den Noutstand gouf a Kalifornien ausgeruff, wat et dem Gouverneur erméiglecht, zousätzlech Ressourcen am Kampf géint d'Feier ze mobiliséieren. An de Regiounen ëm Napa a Sonoma sinn eng 12.000 Hektar Land verbrannt. Vill vun hinne goufen duerch Blëtzer ausgeléist, déi a Kalifornien ageschloe sinn. Bannent de leschten 72 Stonne goufen der 10.849 gezielt, sou de Gouverneur Newsom.

© AFP

Scho virun enger Woch goufen a Südkalifornien eng 500 Haiser wéinst Bëschbränn evakuéiert.

Wéinst den héijen Temperaturen, der Dréchent an niddreger Loftfiichtegkeet breede sech d'Bränn onkontrolléiert aus. Lescht Woch goufen am südkaliforneschen Death Valley Rekordtemperature bis zu 54,4 Grad gemooss.

An de leschte Joren ass d'Zuel u Bränn staark an d'Luucht gaangen. Experte maachen de Klimawandel dofir verantwortlech. Am November 2018 sinn eleng am Norde vu Kalifornien 86 Persounen ëm d'Liewe komm.