Den Alexej Nawalny gouf an d'Spidol ageliwwert, et geet een den Ament vun enger Vergëftung aus.

Dat huet seng Spriecherin Kira Jarmisch op Twitter matgedeelt. Wéi et heescht, wier hie wärend sengem Fluch op Moskau krank ginn. D'Maschinn huet missen noutlanden, well sech de Gesondheetszoustand vum Russ plëtzlech verschlechtert hätt. Et gëtt ugeholl, dass den Téi vergëft war. Soss huet hien näischt u Bord consomméiert.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Dëst ass net déi éischte Kéier, dass en Uschlag op de Liberalen ausüübt gëtt. Virun engem Joer gouf hie wärend senger Zäit am Prisong an d'Spidol ageliwwert a wéinst engem anaphylaktesche Schock behandelt. Eng Partie Kritiker sinn awer dovun iwwerzeegt, dass hien deemools vergëft gouf. Den Nawalny huet e puer Mol betount, dass hie vergëft gi wier. Am politesche Milieu ass d'Thema Vergëftung a Russland ëmmer nees en Thema - virun allem a Fligeren.

Den Alexej Nawalny ass ee vun de bekanntste Kritiker vum Wladimir Putin a geréit ëmmer nees an d'Viséier vun der russescher Justiz. D'Stëftung vum Affekot deckt Korruptiounsfäll an den dekadente Liewensstil vu Vertrieder vun der russescher Elite op. Dës Informatioune gi via Internet publizéiert. De Kreml-Kritiker gouf schonn e puer Mol festgeholl an zu Prisongsstrofe verurteelt.