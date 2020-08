D'USA wëllen d'Sanktioune géint den Iran erëm verschäerfen. D'Fro stellt sech allerdéngs, ob se dat iwwerhaapt dierfen.

Den US-President Donald Trump huet annoncéiert, datt den Ausseminister Mike Pompeo en Donneschdeg am UN-Sécherheetsrot zu New York d'US-Fuerderung op den Dësch bréngt. Grond dofir wieren eklatant Verstéiss vum Iran géint d'Atomofkommes vun 2015.

Den Donald Trump wëll, datt de Pompeo am héchste Gremium vun de Vereenten Natiounen de sougenannte "Snapback"-Mechanismus am Atomofkommes aktivéiert. Domat géifen all d'UN-Sanktioune géint den Iran erëm a Kraaft trieden.

De Mechanismus gouf en place gesat, fir de Fall, wou den Iran géint d'Ofkommes vun 2015 verstousse géif, an dat och bewise kéint ginn. Bannent 30 Deeg kënne mam "Snapback" all d'international Sanktiounen, déi virun der Eenegung 2015 gegëllt hunn, erëm erzwonge ginn. An dat ouni, datt aner Memberen dëst mat engem Veto verhënnere kënnen.

"Meng Regierung wäert net zouloossen, datt dës nuklear Situatioun am Iran weider geet. Si wäerten nimools eng Atombomm hunn", dat sot den Donald Trump. Et ass allerdéngs guer net kloer, ob d'Vereenten Natiounen d'Sanktiounen acceptéiere kann, vue datt d'Trump-Regierung 2019 eesäiteg aus dem Atomofkommes eraus geklommen ass.

Dat ganzt stellt den UN-Gremium virun eng grouss Erausfuerderung. D'Amerikaner sinn nämlech der Meenung, datt et fir e "Snapback" duergeet, datt d'USA an der UN-Resolutioun genannt ass, déi d'Ofkommes an internationaalt Recht iwwersetzt. Déi meescht Länner am Sécherheetsrot an och d'EU soen allerdéngs, datt d'USA mat hirem Austrëtt all Matsproocherecht beim Ofkommes verluer hunn.

Den diplomatesche Sträit kéint zu enger Spléckung am Sécherheetsrot féieren. Westlech Diplomaten hunn annoncéiert, datt vill Staaten e "Snapback" vu Säite vun den USA ignoréiere kéinten.