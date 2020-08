Wéi vill CO2-Emissioune kënnen duerch den Home Office agespuert ginn? Där Fro ass d'Ëmweltorganisatioun Greenpeace nogaangen.

Vue datt duerch d'Corona-Pandemie vill Leit op den Teletravail ëmgeklomme sinn, war et och méi roueg op de Stroossen an d'CO2-Emissioune si gefall. Greenpeace huet beim Institut fir Zukunftsstudien an Technologie eng Etüd an Optrag ginn, fir erauszefannen, wéi grouss den Impakt vum Home Office tatsächlech op de Klimaschutz ass.

Aus der Studie geet ervir, datt an Däitschland iwwer 5 Milliounen Tonnen CO2 am Verkéier gespuert kënne ginn, wann zwee vu fënnef Mataarbechter zwee Deeg pro Woch vun doheem aus schaffe géifen. Dat entsprécht 18% vun den Emissiounen duerch de Pendel-Verkéier an 4% vun den Emissioune vum Persouneverkéier an Däitschland. Am komplette Verkéier sinn 2019 an Däitschland allerdéngs ronn 31 Mol souvill CO2-Emissiounen entstanen.

Greenpeace no wieren awer och esou kleng Schrëtt néideg, fir d'Ziler vum Paräisser Klimaaccord ze areechen. Den Tele Travail kéint der Ëmweltorganisatioun no just en Deel vun der Léisung sinn, ass allerdéngs an hiren Aen eng Méiglechkeet, déi weltwäit Emissiounen aus dem Persouneverkéier ze limitéieren. Fir Aarbechtsweeër, déi net duerch Home Office ersetzt kënne ginn, missten donieft abordabel an ëmweltfrëndlech Alternative geschaaft ginn.