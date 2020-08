Obschonns d'Iddi scho länger debattéiert gëtt, feelen nach ëmmer déi wëssenschaftlech an noutwendeg Grondkenntnisser. Dëst soll sech elo änneren.

Eegenen Aussoen no huet d'Organisatioun "Mein Grundeinkommen" zanter senger Grënnung am Joer 2014 669 Leit fir jeeweils ee Joer 1.000 Euro am Mount geschenkt, wat duerch Spende vun 1.6 Millioune Mënschen erméiglecht ginn ass a méi Kloerheet verschafe sollt, wat e Grondakommes géif am praktesche Sënn bedeiten. Dëst soll dann elo och duerch eng dräi Joer laang Studie, zesumme mam DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) a mam Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, mat wëssenschaftleche Fakte supportéiert ginn.

Bei dëser Studie sollen 1.500 Mënsche vu verschiddenen Hannergrënn a Liewensverhältnisser deelhuelen. Dovunner géifen 120 Participante fir dräi Joer all Mount e Grondakommes vun 1.200 Euro kréien. D'Date vun deenen aneren 1.380 Participante solle een direkte Verglach bidde wéi eng Effekter d'Grondakommes op de Participanten hiert Verhalen, hir Decisiounen an hiert Liewen am Allgemengen huet. Finanzéiert gëtt d'Experiment duerch Spende vu ronn 140.000 Privatpersounen.

Esou hat d'Leibniz-Informationszentrum für Wirtschaft zesumme mat der DIW Berlin d'lescht Joer duerch eng Ëmfro erausfonnt, dass tëschent 45 an 52% vun alle Participante fir e bedéngungsloost Grondakommes sinn. Heibäi waren di meescht Supporteren ënner 25 Joer al, gebilt a politesch éischter lénks veranlaagt. Des Weideren hat d'Majoritéit e vergläichsweis niddregt Akommes.