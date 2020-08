Eng Déiereschutzorganisatioun schwätzt vun der schlëmmster Déierenzuucht, déi si an 10 Joer gesinn hunn. De Proprietär behaapt Video a Fotoe wieren fake.

E Gebai wat komplett erofkomm ass, Intekadaveren déi scho verfall sinn an net opgeraf goufen, Käfeger déi aneneefalen, Exkrementer iwwerall a Mueden a Raten, déi sech staark verbreeden. Esou beschreiwen déi franséisch Déiereschützer vun der Organisatioun L214 e Gebai, an deem Inte fir Foie Gras geziicht ginn, zu Lichos am Département Pyrénées-Atlantiques. Ënnert de sëllegen doudegen Inte wiere ronn 150 lieweger.

D'Déiereschutzorganisatioun fuerdert, datt d'Ziichterei direkt an definitiv zougemaach gëtt. Fotoen a Videoen, déi vun engem Whistleblower am August gemaach goufen, goufen um Site vun der Associatioun publizéiert.

© Sébastien Arsac

D'Co-Proprietär vun der Ziichterei, e Familljebetrib, reagéiert op d'Virwërf a schwätzt vu Videoen, déi falsch, gelunn an onéierlech wieren. D'Biller vu verschiddenen Déieren an de Käfeger wiere wuel aus hirer Ziichterei, mä alles wat Kadaveren, Mueden an de ganze Rëscht betrëfft, wier falsch.

Déi jonk Fra huet eng vun hire fréieren Deelzäitaarbechterinne verdächtegt an annoncéiert, datt si eng Plainte fir Diffamatioun an Abroch géint d'L214 géif maachen. Ma och d'Déiereschutzorganisatioun huet eng Plainte géint d'Ziichterei gemaach. De Landwirtschaftsminister huet annoncéiert, datt eng Procédure judiciare opgemaach gouf.