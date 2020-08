En Donneschdeg treffe sech d'Kanzlerin Angela Merkel an d'Klima-Aktiviste Lisa Neubauer a Greta Thunberg zu Berlin am Bundeskanzleramt.

D'Aktiviste reprochéieren ënnert anerem dem Merkel an deenen aneren europäesche Regierungscheffen, dass si net genuch aktiv wieren, virun allem am Kampf géint de Klimawandel. E Mëttwoch haten d'Fridays-for-Future-Aktivisten ewell an englesche Medien ausgesot, dass ee sech esou vill treffe kéint wéi ee wéilt, et wier awer nach kee Wëlle fir eng Ännerung a Siicht. Trotz Naturkatastrophe géing de Klimawandel nach ëmmer net als richteg Kris ugesi ginn an et hätt ee schonn 2 Joer verluer, fir méi politesch aktiv ze sinn.

Kanzlerin #Merkel empfängt @GretaThunberg und @Luisamneubauer und weitere Vertreterinnen von #fridaysforfuture im Kanzleramt zum Gespräch über Fragen des Klimaschutzes auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. pic.twitter.com/IGI3JBOhsd — Steffen Seibert (@RegSprecher) August 20, 2020

No hirem Treffe vun 90 Minutten hunn d'Greta Thunberg, d'Lisa Neubauer an aner jonk Aktivisten eng Pressekonferenz gehalen. Si hätten d'Kanzlerin Merkel opgefuerdert, méi oppen ze kommunizéieren, wann d'Ziler vun der Klima-Politik net kéinten erreecht ginn. Et bräicht ee Féierungsperséinlechkeeten am Kampf géint de Klimawandel, déi un d'Ziler vum Paräisser Ofkommes schaffe sollen. D'Merkel wier couragéiert an hätt dowéinst Potenzial, sou d'Greta. Dobäi huet d'Lisa Neubauer och ausgesot, dass si keng utopesch Ziler gefuerdert hunn, mä just der Wëssenschaft wéilten nogoen, fir d'Kris ëmsou besser kënnen an de Grëff ze kréien.

#Merkel hat eine große Verantwortung für #Klimaschutz , aber auch grosse Möglichkeiten, sagen @GretaThunberg und @Luisamneubauer - sie äußern sich positiv über das Treffen mit der Kanzlerin. „Wir wollen Anführer“ - Merkel habe zumindest zugesichert, mehr Druck zu machen #FFF pic.twitter.com/7MmITzs9JP — Angela Ulrich (@AngelaUlrichrbb) August 20, 2020

Et wier wichteg gewiescht, esou een Treffe mam Angela Merkel kënnen ze hunn, well Däitschland och esou eng grouss Verantwortung hätt, well si elo een halleft Joer d'Presidentschaft vum Rot vun der europäescher Unioun iwwerhuele géifen, sou déi franséisch Klimaaktivistin Charlier, déi bei der Pressekonferenz mat dobäi war.