Mam Rapprochement vun der Rentrée kommen ëmmer méi Leit aus de Vakanzen zréck. Däitschland, Frankräich a Spuenien zéien de Bilan.

An deene leschte 24 Stonne goufen 1.707 Neiinfektiounen an 10 Doudesfäll an Däitschland gezielt. Dëst bréngt hiren Total op 228.621 Infizéierter an 9.253 Doudeger. D'Regierung féiert d'Hausse ënner anerem drop zeréck, dass esou vill Leit aus de Summervakanzen erëmkomm sinn, respektiv nach erëmkomme wäerten.

A Frankräich gesäit d'Situatioun net vill besser aus. Der Direction Générale de la Santé (DGS) no sinn hei 3.776 nei Covid-Fäll e Mëttwoch confirméiert ginn, géint 2.238 en Dënschdeg. Esou séier waren d'Zuelen zanter Mee net méi geklommen. Momentan befanne sech am ganze 4.806 Covid-Patienten an de franséische Klinicken.

Mat 131 Doudesfäll an enger Woch ass Spuenien momentan am schlëmmste getraff vun de westlech-europäesche Länner. Hei goufe 6.700 Neiinfizéierten an deene leschte 24 Stonne gezielt. Der lokaler Regierung no waren dësen Dënschdeg 963 Covid-Patienten an de spuenesche Klinicken, wouvunner 101 sech op der Intensivstatioun befannen. Des Weidere gouf wärend den Tester festgestallt, dass eng grouss Partie vun de neien Infektiounen ontypesch Symptomer weisen.

De Virus huet zanter senger Apparitioun leschten Dezember weltwäit mindestens 787.918 Mënschen d'Liewe kascht, esou d'AFP.