De Steve Bannon an 3 weider Trump-Supporter solle Suen vun enger Campagne fir de Bau vun der Mauer zu Mexiko detournéiert hunn.

Wéi de Parquet zu New York en Donneschdeg matgedeelt huet, gouf de Steve Bannon, e fréiere Beroder vum US-President Donald Trump, an 3 weider Ex-Membere vun der Trump-Campagne festgeholl an ugeklot.

Hinne gëtt Bedruch virgeworf am Zesummenhang mat enger Campagne fir de Bau vun der Mauer zu Mexiko. De Steve Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato an Timothy Shea sollen Honnertdausende vun Dollar aus der Campagne "We Build The Wall" detournéiert hunn. D'Sue sinn op de Kont vum Kolfage iwwerwise ginn. De Bannon selwer soll eng Millioun Dollar u Spendegelder fir perséinlech Depense benotzt hunn.