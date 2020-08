Dat wéinst dem iraneschen Atomprogramm.

Wéi ugekënnegt, huet den US-Ausseminister Pompeo e Bréif un de Sécherheetsrot geschriwwen, an deem hien Teheran virgeheit, géint d'Atom-Ofkommes vun 2015 ze verstoussen.

No der Opfaassung vu Washington musse bannent 30 Deeg all d'Sanktioune nees agefouert ginn, déi virum Ofkommes gegollt hunn.

Däitschland, Frankräich a Groussbritannien hunn dem Pompeo seng Ufro zeréckgewisen.

An enger gemeinsamer Deklaratioun heescht et, dass d'USA keng Handlungsméiglechkeeten hunn, well si d'Atom-Ofkommes virun zwee Joer verlooss hunn.