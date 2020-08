Déi aktuell Regierung huet eng Plainte géint de fréiere President Evo Morales gemaach wéinst enger presuméierter Relatioun zu enger Mannerjäreger.

Den Ex-President vu Bolivien soll eng Relatioun zu enger haut 19 Joer aler Fra ugefaangen hunn, wéi dës nach mannerjäreg war. D'Relatioun ass an de leschten Deeg public ginn. Fotoen, déi um Internet verëffentlecht goufen, weisen d'Meedchen op Reesen zesumme mam Morales.

Weder de Morales, deen zejoert no sengem Récktrëtt an Argentinien an d'Exil gaangen ass, nach seng Partei a Bolivien hunn d'Accusatioune kommentéiert.

Geschlechtsverkéier mat Mannerjärege gëtt a Bolivien mat tëscht 2 bis 6 Joer Prisong bestrooft. Fir Mënschenhandel läit d'Héchststrof bei 15 Joer.