Den Horesca-Secteur an Däitschland setzt sech fir eng bundeswäit Zouloossung vun den deels verbuedenen "Champignonen" an.

Domat wëll ee bewierken, dass och am Wanter Clienten op den Terrasse kënne sëtzen. Op dës Manéier kéint een d'Corona-Mesurë respektéieren, well d'Leit méi d'Distanz kéinten anhalen, respektiv net gezwonge wieren, alleguerte bannen am Restaurant Plaz ze huelen. Donieft kéinten d'Restauranten gläichzäiteg méi Leit zerwéieren an esou och méi Geld verdéngen, wat grad nom Lockdown ville Gastronome géing an d'Kaarte spillen.

Op ville Plazen an Däitschland sinn déi sougenannten "Champignonen" an Elektro-Heizungen op den Terrasse verbueden. Dat, well se ze vill Kuelendioxid ausstoussen a soumat net klimafrëndlech sinn. D'Gastronome sinn awer der Meenung, dass ee fir esou ee speziellt Joer wéi d'Joer 2020 eng Ausnam kéint maachen.

A Frankräich gouf am Juli schonn decidéiert, dass vun nächstem Joer un d'"Champignonen" op Terrasse vu Caféen oder Restaurante komplett verbuede géinge ginn. Déi franséisch Ëmweltministesch Barbara Pompili hat ausgesot, dass d'Mënsche misste verstoen, dass no dëser Gesondheetskris eis och nach eng Ëmweltkris erwaart, wann een net séier eppes géing ënnerhuelen.

