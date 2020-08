Well sech d'Bëschbränn a Kalifornien weider ausbreeden, ginn d'Autoritéite dovun aus, dass ronn 100.000 Persounen deemnächst mussen evakuéiert ginn.

Nodeems et an deene leschten Deeg am Süden an am Norde vu San Francisco erëm zu uerge Bëschbränn komm ass, hunn déi lokal Autoritéite weider Zwangsevakuatioune gefuerdert.

Esou koum et eleng an deene leschte 4 Deeg zu méi wéi 370 neie Bëschbränn, seet den Daniel Berlant, Vize-Direkter vun der zoustänneger Autoritéit, CalFire.

Offiziellen Informatiounen no sinn bis elo ronn 142.000 Hektar Land duerch d'Bränn zerstéiert ginn, dovunner e groussen Deel an den nërdlech geleeëne Stied Napa a Sonoma, déi fir hir Wéngerte bekannt sinn. Donieft sinn am Norde vu San Francisco och eng jett eenzel Bränn zu enger grousser Feierfront zesumme verlaf.

Extrem héich Temperaturen an eng niddreg Loftfiichtegkeet maachen et ëmsou méi schwéier, fir d'Bränn ënner Kontroll ze kréien.

Bis elo sinn zwou Persounen ëm d'Liewe komm, dorënner ee Pilot, dee bei engem Läschversuch südëstlech vu San Francisco mat sengem Helikopter erofgefall ass, an en Employé vum Energiekonzern PG&E.