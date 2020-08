Op der éisträichescher Wantersport-Destinatioun sollen dëse Wanter keng wëll Après-Ski-Partyen organiséiert ginn.

Dat huet den Tourismusverband Paznau-Ischgl e Freideg de Mëtteg matgedeelt. Fir eng nei Ausbreedung vum Coronavirus ze verhënneren, misst den Après-Ski massiv ageschränkt ginn. Wéi genau deen neie Format wäert ausgesinn, ass nach net gewosst a gëtt nach vu Beroder analyséiert.

D'Tiroler Schigebitt war am Mäerz zu engem Hotspot gi fir Corona-Neiinfektiounen. Dausende vun Touristen hu sech zu Ischgl ugestach an hunn de Virus mat heem bruecht a weider verbreet, dovunner vill aus Däitschland, mä och aus anere Länner wéi Norwegen, Dänemark a Russland.

Fir an der kommender Wantersaison weider nei Infektiounsfäll ze verhënneren, hunn d'Autoritéiten nei Mesuren ugekënnegt. Ënnert anerem sollen et Testméiglechkeete ginn an an der Seelbunn gëllt lo eng Maskeflicht.