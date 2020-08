Obschonns seng Method staark ëmstridden ass, gesäit de McGonigal se als déi bescht fir säi Beruff, deen eng Balance an der Déierewelt soll garantéieren.

An enger Zäit, an där déi meescht op modern Gewierer a Gëft zeréckgräife fir d'Juegt, gëllt de Steven McGonigal als de leschten iresche Kanéngerchersjeeër, well hie sech op eng ural Traditioun baséiert. Bei dëser geet et drëms, d'Kanéngercher mat Hëllef vun Hënn a "Frettchen" an een Netz ze joen an hinnen d'Genéck an engem Coup ze briechen. Esou gëtt et eng Illustratioun an de "Taymouth Hours"-Manuskipter, déi aus dem 14. Joerhonnert stamen, a genau dës Technik portraitéiert.

Ma obschonn dës Method staark ëmstridden ass, gesäit de McGonigal se als déi beschten, fir eng Balance an der Déierewelt hierzestellen.

"Duerch eis Method beschiedege mir de Buedem net, well mir keng Gëftstoffer ausbreeden a mir garantéieren e séieren a propperen Doud fir d'Kanéngercher, an dat ass dat wichtegst", esou de 37 Joer ale Mann, dee fréier als Comptabel geschafft huet. Donieft bleiwen esou keng vergëften Déieren ënnert dem Buedem, mä erlaben eng genau Iddi dovunner ze kréien, wéi vill Kanéngercher nach am Ëmlaf sinn.