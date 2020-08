No laangem Hin an Hier ass de russesche Kreml-Kriticker e Samschdeg de Moien zu Berlin Tegel ukomm.

Russesch Dokteren hate gréng Luucht gi fir den Transport vum Nawalny. Elo gëtt hien an Däitschland an der Berliner Charité behandelt. Den Alexej Nawalny läit den Ament am Koma a muss beotemt ginn. De Grënner vun der Initiativ Cinema for Peace huet AFP géintiwwer matgedeelt, dass säin Zoustand "stabil" wier.

De Vol hat e puer Stonne Verspéidung. De sibireschen Autoritéiten no hätt sech de Pilot vun der däitscher Maschinn vu Cinema for Peace un déi gesetzlech Rouzäite missen halen.

Et war eng Zäit laang net gewosst, ob de Putin-Kriticker iwwerhaapt géing an Däitschland behandelt ginn. Virum Vol haten däitsch a russesch Dokteren iwwert den Transport vum 44 Joer ale Mann gestridden. Russesch Medezinner haten den Transfert refuséiert, mam Argument, dem Patient säin Zoustand wier net stabil genuch, fir an Däitschland geflunn ze ginn. Däitsch Dokteren haten deem awer widdersprach.

© AFP

En Donneschdeg gouf de Nawalny an d'Spidol zu Omsk bruecht, nodeems hien am Fliger op Moskau krank gouf. D'Ëmfeld vum Russ geet dovun aus, dass hien express vergëft gouf. D'Dokteren a Sibirien behaapten iwwerdeems, dass kee Gëft am Kierper vum Nawalny fonnt gouf. Si gi vun enger "Stoffwiessel-Stéierung" aus, déi duerch niddrege Bluttdrock soll ausgeléist ginn.

Wéi et vum Nawalny sengem Team heescht, hätt een am Organismus vum Oppositiounspolitiker en déidlecht Mëttel fonnt. Dat sot de Chef vum Anti-Korruptiouns-Fong vum Kreml-Kriticker. Weider heescht et vun him, dass d'Gëft net just fir de 44 Joer ale Patient geféierlech wier, mä och fir säin Ëmfeld. Dowéinst hätt ee Schutzkleedung missen undoen.