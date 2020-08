Sollt et zu Neiwale kommen, wëll d'belarussesch Oppositiounsleaderin net nach eng Kéier als Kandidatin untrieden.

Och hire Mann wier net un enger Kandidatur interesséiert. D'Tichanowskaja war bei der Presidentewal den 9. August amplaz vun hirem Mann ugetrueden, deen am Prisong sëtzt. Si koum offiziellen Aussoen no nëmmen op knapp 10 Prozent vun de Stëmmen.

De Staatschef Lukaschenko krut dogéint iwwer 80%. D'Oppositioun geet dovun aus, datt d'Resultat gefält an déi 37 Joer al Fra déi eigentlech Gewënnerin ass.

D'Tichanowskaja ass den Ament a Litauen am Exil, well si Angscht ëm hir Sécherheet an déi vun hirer Famill huet.