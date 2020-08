E Porte-Parole vun der Police huet erkläert, dass d'Demonstranten zu Jerusalem keng Erlabnis hätten, fir ze demonstréieren.

Dowéinst wieren d'Protester opgeléist ginn. Et hunn awer och Leit virum Netanjahu senger privater Villa am Norde vun Tel Aviv demonstréiert. Dausenden Israeelie waren am ganze Land op Kräizungen an Autobunnsbrécken ënnerwee, fir op de Korruptiounsprozess, deen den Ament géint hire Ministerpresident leeft, opmierksam ze maachen.

Dem Netanjahu gëtt och virgehäit, d'Corona-Kris net gutt ze geréieren. Mëttlerweil huet den israelesche President en ze séieren Deconfinement agesinn an zouginn.