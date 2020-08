Der Ellen Mac Arthur Fondatioun no sollen am Joer 2050 méi Plastiksdeeler an de Weltmierer schwamme wéi Liewewiesen.

Dowéinst setze sech ëmmer méi Startuppen, Ëmweltorganisatiounen oder Stëftungen dofir an, Léisungen ze fannen, fir géint dës Zort Ëmweltverschmotzung virzegoen. Dorënner och déi hollännesch Organisatioun "The Ocean Cleanup", déi mat enger spezieller Maschinn Dreck aus Plastik aus dem Pazifik fëscht.

An de leschten 2 Joer huet "The Ocean Cleanup" fir vill Gespréichsstoff gesuergt. Ob een dës Method weltwäit asetze kann, fir d'Mierer nees e Stéck méi propper ze kréien? Fuerscher vum "Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung" zu Bremen gleewen net dorun. An hirer neister Etüd kéinten déi sougenannte "Barrièren" am Waasser just e klenge Bäitrag zu der Rengegung vun de Weltmierer bäidroen, seet den Dr. Sönke Hohn vum ZMT.

An der Etüd „The long-term legacy of plastic mass production" gouf mat Hëllef vu mathematesche Formelen d'Auswierkung vun 200 där Maschinnen analyséiert. An engem Zäitraum vun 130 Joer (gekuckt vun 2020 bis 2150) géing de Projet 44.900 metresch Tonne Plastik am Waasser reduzéieren. Dat entsprécht ronn 5 Prozent vun der geschater Zomm Plastik.

Esou Technologien, wéi déi vum Projekt "Ocean Cleanup", wäerten net dozou bäidroen, de Plastikproblem ze léisen, sou den Agostino Merico vum Bremer Institut. Weider heescht et, dass d'Mënschen iwwerdenke missten, wéi Plastik hiergestallt an entsuergt gëtt. Et bréicht een nohalteg Alternativen, sou nach den Agostino Merico, Co-Auteur vun der Etüd, déi an der Zäitschrëft "Science of the Total Environment" publizéiert gouf.

An awer betount den Dr. Sönke Hohn, dass Projete wéi "Ocean Cleapup" nëtzlech a bewonnerenswäert sinn.