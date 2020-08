E mexikanescht Geriicht huet de Juan Carlos Moreno wéinst Mord un enger prominenter Journalistin am Joer 2017 verurteelt.

Wéi et vum Parquet e Samschdeg heet, hätt hien d'Ermordung vum Miroslava Breach an Optrag ginn. Dem Geriicht no wier déi deemools 54 Joer al Fra den 23. Mäerz 2017 virsätzlech erschoss ginn. D'Organisatioun vun de Reporter ouni Grenze schwätzt vun enger "historescher Dimensioun" an dësem Fall. Dëst ass déi éischte Kéier an der Geschicht vu Mexiko, dass eng Strof an där Dimensioun fir e vergläichbaart Verbrieche gesprach gouf.

"Dës laang Prisongsstrof mécht däitlech, dass Verbriechen u Leit aus der Mediebranche schrecklech sinn a mat aller Häert vum Gesetz misste verfollegt ginn. Mir hoffen, dass elo weider Urteeler an anere Mordfäll komme wäerten" , sou de Christian Mihr vu Reporter ouni Grenzen.

D'Organisatioun "Propuesta Civica" begréisst d'Urteel, fuerdert awer gläichzäiteg, dass d'Ermëttlungen am Mordfall Breach solle weidergefouert ginn. Hinnen no misst och iwwerpréift ginn, ob Beamte vun der Regionalregierung vun Chihuahua dru bedeelegt waren.

D'Breach hat virun allem iwwert den illegalen Drogenhandel an hirem Heemechtsland bericht. Kuerz virun hirem Doud hat si iwwert e Bande-Krich tëscht rivaliséierte Gruppe bannent dem Drogekartell Juarez recheréiert. Si war eng vun 11 Journalistinnen a Journalisten, déi 2017 a Mexiko ëmbruecht goufen. Bannent de leschten 20 Joer sinn iwwer 100 Reporter a Mexiko ëm d'Liewe komm, ongeféier nëmmen 10 Prozent vun de Fäll konnten opgekläert ginn.