Zwou Wochen no der ëmstriddener Presidentschaftswal sinn nees zéngdausende Leit op d'Stroosse gaangen.

Op der Plaz vun der Onofhängegkeet zu Minsk koumen e Sonndeg Leit aus alle Schichten an aus allen Deeler vun der Haaptstad zesummen.



D'Demonstrante fuerderen den Récktrëtt vum Staatschef Lukashenko, deen d'Land zanter 26 Joer mat haarder Hand regéiert. Si hätte gär gerecht Neiwalen. Och an anere Stied gouf demonstréiert, net nëmmen a Stied a Belarus.



Och hei am Land an der Stad op der Plëss si Mënsche géint den Lukashenko op d'Strooss gaangen.