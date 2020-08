Zanter 1994 sinn am Ganzen 28 Billiounen Tonnen Äis vun der Äerduewerfläch verschwonnen, sou brittesch Fuerscher no Analyse vu Satellitte-Fotoen.

D'Fuerscher hunn d'Fotoe vu Bierger a Gletscher vun 1994 mat Fotoe vun 2017 verglach an hunn esou gerechent, wéi vill Äis wéinst dem Klimawandel an der Äerderwiermung geschmolt ass.

D'Wëssenschaftler vun den Unie vu Leeds an Edinburgh a vum University College London bezeechnen de Phenomen als erschreckend. Am Joer 2100 kéint de Mieresspigel esou an d'Luucht gaange sinn, dass op d'Mannst eng Millioun Mënsche misste plënneren, well hir Heemecht net méi bewunnbar wier.

D'Fuerscher warnen och virun engem exponentiellen Effekt. Well souvill Äis géing schmëlzen an ëmsou méi Waasser an den Ozeane wier, géing d'Fäegkeet vun der Äerd, d'Sonnestralen ze reflektéieren, negativ beaflosst ginn. Well d'Mier da méi donkel wier géing d'Äerderwiermung weider verstäerkt ginn an d'Äis géing nach méi séier schmëlzen.

Déi englesch Fuerscher hunn Opname vu Gletscher aus Südamerika, Asien, Kanada an aner Regiounen analyséiert. Ausserdeem hu si an der Arktis an an der Antarktis Buedem analyséiert, deen an d'Mier eraleeft.