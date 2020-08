D'Republikaner hunn den Donald Trump direkt am Ufank vum Parteidag als Kandidat nominéiert an hien huet sech och direkt eng 1. Kéier zu Wuert gemellt.

Zu Charlotte am North Carolina, ass dës Woch de Parteidag vun de Republikaner. Genee wéi bei den Demokraten déi lescht Woch war e groussen Event geplangt, deen awer duerch d'Corona-Pandemie huet missten adaptéiert ginn. Amplaz vun Dausenden Invitéeë ginn owes zu beschter Sendezäit Riede gehalen, déi vu villen Televisiounschaînen an am Internet iwwerdroe ginn.

Parteidag vun de Republikaner / Reportage Dany Rasqué

D'Republikaner hunn den Donald Trump direkt am Ufank vum Parteidag als Kandidat nominéiert. No der Nominéierung hunn d'Republikaner op hirem Parteidag Angscht virun enger Victoire vun den Demokrate verbreet. D'Riedner hunn dofir gewarnt, datt d'Demokraten an hire Kandidat Joe Biden de Sozialismus aféieren, d'Amerikaner entwaffnen an der Police d'Finanzéierung entzéie géingen - näischt dovunner ass allerdéngs eng Fuerderung vun den Demokraten.

Den Donald Trump huet sech um éischten Dag dunn och schonn eng éischte Kéier zu Wuert gemellt. Deen Optrëtt war net annoncéiert an huet vill Leit iwwerrascht. De President Donald Trump sot a senger Ried et wieren déi wichtegst Walen an der Geschicht vum Land. Op d'mannst mat där Ausso läit hie mat den Demokraten op enger Linn.

Och si haten d'lescht Woch betount, datt et elo wichteg wier, sech fir dee richtege Wee ze decidéieren. Genee wéi den Donald Trump déi lescht Nuecht.



"Eist Land kann an eng fuerchtbar Richtung goen oder an nach eng besser Richtung. Ier déi Plo aus China koum, si mer an déi Richtung gaangen. Eng Ekonomie, déi sou vill Succès hat, wéi nach ni an der Geschicht vun eisem Land."

Wéi wonnerbar dach alles viru Corona gewiescht wier, huet och den Donald Trump Junior a senger Ried probéiert duerzeleeën. Nach virun e puer Méint wier den amerikaneschen Dram fir ëmmer méi US-Bierger Realitéit ginn, esou den eelste Fils vum President.

"Déi gréisst ekonomesch Expansioun an der amerikanescher Geschicht. Deen nidderegste Chômagetaux a bal 50 Joer, deen nidderegste Chômagetaux, deen et jee gouf fir schwaarz Amerikaner, hispanesch Amerikaner, Fraen a sou zimmlech all aner demografesch Gruppen."



En anere Sujet war natierlech d'Pandemie an do hätt de President séier reagéiert och wann en dono als Rassist dohinner gestallt gi wier, esou den Donald Trump Junior.



De Rassismus an den USA war e Sujet, deen déi fréier US-Ambassadrice bei de Vereenten Natiounen, d'Nikky Hailey, an hirer Ried opgegraff huet.

"A groussen Deeler vun der demokratescher Partei ass et den Ament modern, fir ze soen, datt d'USA rassistesch sinn. Dat ass eng Ligen. Amerika ass kee rassistescht Land."



Et wier eng Diskussioun, déi hir als Duechter vun Immigrante géing um Häerz leien, esou d'Nikki Hailey.



Observateuren halen et iwwregens fir méiglech, datt si a 4 Joer hir Kandidatur wëll stellen, fir Presidentschaftskandidatin ze ginn.



En Dënschdeg um zweeten Dag vum Parteidag steet ënnert anerem eng Ried vun der First Lady Melania Trump um Programm. Pikanten Detail, si kënnt aus dem Rousegaart vum wäissen Haus. De Sëtz vum President war bis elo ëmmer Tabu fir Parteimanifestatiounen, besonnesch de Rousegaart, deen als Plaz fir besonnesch wichteg Geleeënheete gëllt.