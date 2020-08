En Dënschdeg gouf den tropesche Stuerm Laura offiziell zu engem Hurrikan deklaréiert. D'USA bereede sech vir.

Den tropesche Stuerm hat an der dominikanescher Republik an zu Haiti 24 Affer gefuerdert. Am Golf vu Mexiko goufen elo 114 Pëtrolsplattformen evakuéiert. Zanter e Méindeg ass de Stuerm bei der Westküst vu Kuba a beweegt sech elo a Richtung Louisiana an den USA.

An der Nuecht op e Méinde waren an der Provënz vu Guantanamo Wandgeschwindegkeete vu bis zu 146 Kilometer an der Stonn gemooss ginn a Wellen am Mier hu bis zu 3 Meter erreechen. Am Ganze goufen 334.000 Mënsche fir hir Sécherheet ëmgesidelt an Havanna bereet sech op de Hurrikan vir.

#HurricaneLaura now projected to make landfall as a MAJOR category 3 storm on Thursday morning. I'm thinking landfall will be between Beaumont and Galveston. Mandatory evacuations in place for parts of SE TX. #tropics #fox4weather #txwx #lawx #Hurricane pic.twitter.com/qdzkp6HZbc — Alberto Romero (@ARomero_WX) August 25, 2020

Den Hurrikan Marco, deen zanter e puer Deeg am Norde vum Golf vu Mexiko ënnerwee war, gouf elo vun engem Hurrikan op e Stuerm erofgestuuft. Grousse Risiko misst do net bestoe fir d'Awunner vun der amerikanescher Küst, et soll een awer virsiichteg sinn.

D'Saison vun den Hurrikanen dauert vum 1. Juni bis den 30. November. An där Zäit gi bis zu 25 gréisser Stierm erwaart. Et wier extrem aussergewéinlech, dass zwee Hurrikane sou no hannerteneen am Golf vu Mexiko ënnerwee wieren, sou d'Spezialisten.