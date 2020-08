De Gouverneur vum US-Bundesstaat Wisconsin huet den Ausnamezoustand fir d’Stad Kenosha ausgeruff.

Dëst nodeems et do zu uergen Protester koum, wou Haiser a Gefierer a Brand gestach goufen. D'Nationalgard gouf och op d'Plaz geschéckt.

Hannergrond ass e Virfall vun e Sonndeg, wou e schwaarze Mann (29 Joer) e puer mol vu Polizisten an de Réck geschoss gëtt. Dat ganzt gouf gefilmt an online gesat, a suergt fir wéineg Verstees-de-Mech, besonnesch an Zäite vun der Black Lives Matter Beweegung.

Déi concernéiert Polizisten goufe schonns suspendéiert.

De schwéier blesséierte Mann bleift warscheinlech queeschschnëttsgeläämt.

Dem Jacob Blake säin Affekot huet ausgesot, dass säi Mandant just bei engem Sträit tëscht 2 Fraen dotëscht goe wollt. Wéi en zeréck bei säin Auto gaangen ass, fir no sengen 3 Kanner am Alter vun 3, 5 an 8 Joer ze kucken, gouf am ganze 7 Mol op hie geschoss.