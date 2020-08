De Bundesstaat Louisiana preparéiert sech op d‘Arrivée vum Hurrikan „Laura“, deen um Mëttwochowend Lokalzäit dierft op Land treffen.

Et gëtt mat schwéiere Schied gerechent, well elo schonns Wandvitessen vun 150 Stonnekilometer gemooss ginn, an dat ganzt sech nach verschäerfen wäert, wann de Wierbelstuerm op Land trëfft.

Déi Regiounen, déi am Stäerksten exposéiert sinn, ginn ewell schonns evakuéiert.

D’Laura hat op Haiti an op der dominikanescher Republik scho fir 25 Doudesaffer gesuergt.