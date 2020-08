Ënner ville Protester soll e Mëttwoch 16 Auer Lokalzäit an den USA e Member vum Indianerstamm vun den Navajo wéinst Duebelmord higeriicht ginn.

D'Doudesurteel géint de Lezmond Mitchell, de bis ewell eenzegen Urawunner an enger US-Doudeszell, soll am Prisong vun Terre Haute am Bundesstaat Indiana exekutéiert ginn. Den haut 38 Joer alen Navajo-Indianer hat 2001, zesumme mat engem Kompliz, eng 63 Joer al Fra an hir 9 Joer al Enkelin bei engem Iwwerfall op hiren Auto brutal ermort.

D'Doudesurteel ass immens bestridden: Engem Bundesgesetz no brauch d'US-Justiz fir d'Verhänke vun der Doudesstrof den Accord vum Indianerstamm, wann d'Dot an deem Territoire geschitt ass an Täter, wéi och Affer dem Stamm ugehéieren. An dësem Fall refuséieren d'Navajo den Accord awer an och d'Famill vun den Affer huet eng liewenslaang Prisongsstrof gefuerdert. De Parquet huet dëst awer net zeréckbehalen, well d'Infraktioun net ënnert dat concernéiert Bundesgesetz fällt.