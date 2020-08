D'Melania Trump huet en onerwaarten, aneren Toun an de Parteidag vun de Republikaner bruecht. Si ass op d'Corona-Pandemie an d'Rassismus-Debatt agaangen.

Am Ufank vun hirer Ried huet d'First Lady de Famillje vun Affer vun der Corona-Pandemie hiert Matgefill ausgeschwat. Si huet donieft den Dokteren an Fleeger fir hiren Asaz an der sanitärer Kris Merci gesot.

D'Melania Trump ass och op d'Rassismus-Debatt an den USA agaangen an huet vun enger schwiereger Wourecht geschwat. Et géifen Faiten an der Geschicht vun den USA ginn, op déi een net houfreg wier. An den Ae vun der aktueller First Lady géif et awer drëms goen no vir ze kucken, an aus der Vergaangenheet ze léieren.

Donald-Trump-Show geet virun

Ma et huet natierlech net laang gedauert bis sech erëm alles ëm den Donald Trump gedréint huet. Iwwer hire Mann sot d'Melania Trump: "Mir wëssen all, den Donald Trump mécht kee Geheimnis draus wéi hien zu verschidde Saache steet. Ob et engem gefält oder net: Et weess een ëmmer, wat hien denkt."

First lady Melania Trump: “We all know Donald Trump makes no secrets about how he feels about things… Whether you like it or not, you always know what he’s thinking, and that is because he is an authentic person who loves this country and its people" https://t.co/qfvCNfJIwc pic.twitter.com/Ch65D3Plxf — CNN (@CNN) August 26, 2020

Op den Tëleesbiller waren ënnert de Supporter op der Plaz, dorënner de President, wéi eng Leit mat Mask ze gesinn. "Den Donald wëll, datt är Famillje sécher sinn", sot d'Melania Trump nach am Kontext vun der aktueller sanitärer Kris. "Hien huet d'Land gär a weess, wéi een eppes areeche kann. Ech mengen, datt mir elo méi wéi jee d'Féierung vu mengem Mann brauchen", huet d'First Lady nach betount.

Optrëtt vum Mike Pompeo méiglecherweis illegal

Manner douce Téin koumen en Dënschdeg den Owend vum US-Ausseminister Mike Pompeo, deen eng laang Traditioun mëssbraucht, sech direkt an de Walkampf abruecht huet a sech dofir ausgeschwat huet, datt den Trump zréck gewielt gëtt.

D'Ëmsetzung vum "America First" Programm hätt den Trump vläicht net an all auslännescher Haaptstad populär gemaach, mä et hätt funktionéiert, sot de Pompeo a senger Usproch, déi am Virfeld zu Jerusalem opgeholl gouf.

Zu der aktueller Pandemie sot de Pompeo: "De President huet China dofir zur Rechenschaft gezunn, datt d'Land de China-Virus vertuscht huet an zougelooss huet, datt et Doud an wirtschaftlech Zerstéierung an Amerika an an der ganzer Welt verbreet huet."

Den Optrëtt vum US-Ausseministère hat schonn am Virfeld fir vill Kritik gesuergt. Et ass déi éischte Kéier, datt en Regierungsmember bei engem Parteidag vun de Republikaner optrëtt. An dëst kéint och politesch Konsequenzen hunn, vue datt et net mat den ethesche Grondsätz vun der Trennung tëscht Regierungspolitik a Walkampf vereenbar ass.