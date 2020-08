De Weltwirtschaftsforum an der Schwäiz zu Davos wäert net wéi geplangt am Januar 2021 sinn. Als Grond dofir hunn d'Organisateuren d'Pandemie genannt.

De Weltwirtschaftsforum ass eng ONG, déi sech mat sozialen, politeschen, wirtschaftlechen an akademesche Froen auserneesetzt a mat anere Leadere vun der Gesellschaft global, regional an industriell Problematike behandelen a Léisunge fërderen. Nëmmen déi gréissten Entreprisen an déi mächtegst Persoune vun der Welt kënnen zu dësen Verhandlungen deelhuelen.