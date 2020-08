Ronn annerhalleft Joer no den Attentater op zwou Moscheeën zu Christchurch an Neiséiland, muss den Täter fir ëmmer an de Prisong.

E Geriicht ass der Fuerderung vum Parquet nokomm, an huet eng liewenslänglech Prisongsstrof geschwat, ouni Méiglechkeet op Sursis , oder fréizäiteg fräi ze kommen. Et ass déi éischte Kéier iwwerhaapt, dass esou eng Strof a Neiséiland geschwat gëtt. De 29 Joer jonken Riets-Extremist hat de 15. Mäerz d’lescht Joer, zou Moscheeën mat engem Maschinnegewier iwwerfall, an dobäi 51 Leit erschoss. Dat ganzt gouf mat enger Helm-Kamera Live am Internet gewisen. Hien hat sech an allen Uklo-Punkten schëlleg bekannt.