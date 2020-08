Fir d'5. Nuecht hannerteneen gouf et Protester, déi sech mëttlerweil och op d'Sportswelt ausgebreet hunn. Ënnert anerem NBA-Matcher goufen ofgesot.

D’Police aus dem US-Bundesstaat Wisconsin huet nei Detailer publizéiert, ronderëm d’Affär zu Kenosha, wou en Afro-Amerikaner duerch Schëss vun engem Polizist jo schwéier blesséiert gouf, wat fir eng weider riseg Protestwell géint Policegewalt an de ganzen USA suergt.

De Mann hätt deemno e Messer a sengem Auto gehat.

Wéi Polizisten de Mann wollte festhuelen, well de Verdacht bestoung, dass hien eng Fra belästegt hätt, an dobäi och en Elektroschocker agesat hunn, wat awer näischt soll nëtzen, wier de Mann bei säin Auto gaangen, an hätt d’Fuererdier opgemaach. Deen Ament hätt de Polizist geschoss – 7 mol an dem Affer säi Réck.

D’Wäisst Haus huet iwwerdeems confirméiert, dass 1.000 Leit aus der Nationalgarde, an eng 200 Bundespolizisten op Kenosha geschéckt goufen, fir déi lokal Force de l’ordre ze ënnerstëtzen. Fir déi 5. Nuecht hannertenee koum et nees zu Protester.

Repercussiounen op d'Sportswelt

De Protest géint d’Police-Gewalt an den USA zitt sech och bis an d’Sportswelt, wou an der Nuecht op en Donneschdeg Play-off-Matcher am Basket annuléiert goufen.

Grond ass e Boykott vun de Milwaukee Bucks, déi am éischte Match vum Dag sollten géint Orlando spillen, ma aus Protest wéinst dem neien Tëschefall a Wisconsin, awer an der Kabinn bloufen. Doropshin huet d’NBA och déi aner zwou Partien, tëscht Oklahoma a Houston, respektiv Portland an de Lakers ofgesot.

D’Playoffs an der NBA ginn den Ament jo alleguerten am Disney-World zu Orlando gespillt, wou an all Match d’Rassismus-Diskussioun och am Virdergrond steet. Vill Spiller hunn entspriechend Messagen op hiren Trikoten. D’Decisioun vum Boykott duerch d’Bucks gouf dann och vun alle Säite begréisst – et hätt een es sat, et misst sech endlech eppes änneren, huet beispillsweis de Superstar Lebron James gefacebooked. D'Los Angeles Lakers an d'Clippers hu sech iwwerdeems no enger gemeinsamer Reunioun dofir ausgeschwat, dass d'NBA-Saison net fäerdeg soll gespillt ginn. De Conseil vun der Liga wëll um Donneschdeg d'Urgence beienee kommen.

Och d’Tennis-Matcher op de WTA an ATP-Tournoie vu Cincinatti, déi um Donneschdeg sollte gespillt ginn, sinn alleguerten ofgesot an op de Freideg verréckelt. Et wéilt een och hei en Zeeche setzen, heescht et vun den Organisateuren.