Demonstranten a Journaliste goufe bei de Protester géint de Lukaschenko zu Minsk vun der Police festgeholl a fort transportéiert.

D'Mënscherechtsorganisatioun Wesna zu Minsk schwätzt vun iwwer 200 Persounen déi festgeholl goufen. Virun allem Männer wiere vun der Police matgeholl ginn.

D'Spezialpolizei OMON hat en Donneschdeg den Owend d'Plaz vun der Onofhängegkeet, eng zentral Plaz zu Minsk, ëmstallt. Via Hautparleuren hu se virdru gewarnt, datt d'Demonstratioun net erlaabt wier an d'Participante mat Gewalt menacéiert. Honnerte Mënschen hu wärend deem friddlech demonstréiert.

Der Noriichtenagence Reuters no goufe ronn 20 Journaliste festgeholl, déi iwwert d'Protester berichte wollten. D'Autoritéiten hätten d'Telefonen an d'Päss vun de Reporter confisquéiert. De belarusseschen Inneministère huet allerdéngs kontestéiert, datt Journaliste festgeholl goufen. Si wiere just op de Policebüro bruecht ginn, fir ze préiwen, ob se eng gülteg Akkreditéierung hätten.