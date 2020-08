Ob der norwegescher Inselgrupp Spitzbergen gouf an der Nuecht op e Freideg op engem Camping e Mann vun engem Äisbier attackéiert an ass ëm d'Liewe komm.

Den Autoritéiten no soll dat Ganzt géint 4 Auer an der Nuecht geschitt sinn. D'Identitéit vum Doudesaffer ass nach net bekannt. Op den Äisbier gouf geschoss, allerdéngs war d'Déier dee Moment, wéi d'Police op d'Onglécksplaz koum, verschwonnen. Spéider gouf dat doudegt Déier op engem Parking fonnt.

An de leschten Deeg ass et scho méi heefeg dozou komm, dass sech Äisbieren no bei d'Mënschen eru gewot hunn. D'Déiere ginn an der Reegel verdriwwen. Wëll hire Liewensraum duerch de Klimawandel ëmmer mi kleng gëtt, kënnt et ëmmer déi dacks vir, datt se a bewunnte Géigenden optauchen, ob der Sich no Iessen.