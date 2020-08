Virun 2 Joer gouf d'bayresch Grenzpolice erëm agefouert, verstéisst allerdéngs deelweis géint d'Verfassung. Dat huet e Geriicht zu München matgedeelt.

Eng batter Néierlag fir d'CSU an hire Parteichef Markus Söder. Deen hat d'Grenzpolice, déi 1998 ofgeschaaft gouf, erëm zréck an d'Liewe geruff wéi hien als Ministerpresident vu Bayern gewielt gouf. Eigentlech sollt d'Grenzpolice bis 2023 mat 1000 Beamten opgestockt ginn.

Déi Gréng aus Bayern haten eng Klo agereecht, well d'Grenzpolice an hiren Aen net konform mat der Verfassung ass, well si d'Kompetenze vun der Bundespolice iwwerhuelen.

Dem Geriicht zu München no verstéisst d'Grenzpolice awer zum Deel géint d'Grondgesetz. Wéi eng Konsequenzen déi Decisioun wäert hunn, ass nach onkloer.

Bayern ass dat eenzegt Bundesland wat eng Grenzpolice huet.