Zu Tréier hat ee Mann express op Educatricen an e puer Kanner vun engem Joer gehouscht a gouf dowéinst gesicht.

Den 69 Joer ale Mann huet der Police elo gestallt. An der Ëffentlechkeet waren no Zeie gesicht ginn. Éischten Informatiounen no soll et keng Indice op enge méiglech Corona-Infektioun ginn.

De Mann soll déi lescht Woch, wéi d'Erzéierinne mat e puer klenge Kanner an enger Kannerkutsch ënnerwee waren, si fir d'éischt héiflech laanscht gelooss hunn, ier hien op eemol virun d'Kutsch gesprongen ass an express a Richtung vun der Erzéierin an de Kanner gehouscht huet.

Et gouf eng Enquête wéinst versichte Kierperverletzung opgemaach.