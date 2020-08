Den Agrëff an d'Grondrechter vun de Bierger ass dem saarlännesche Verfassungsgeriicht no ze grouss ass.

D'Virschrëft, d'Kontakter vun enger infizéierter Persoun zeréckzeverfollegen, soll awer provisoresch a Kraaft bleiwen bis de Landtag den Tracing nei gereegelt huet. Dat awer bis spéitstens den 30. November dëst Joer. Wärend där Zäit dierfe perséinlech Donnéeën, déi am Kader vum Tracing gesammelt ginn, just un d'Gesondheetsautoritéite weidergi ginn, wann d'Geriicht et erlaabt.