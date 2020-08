Obschonn de Moment e Verbuet fir Demonstratiounen am Belarus gëllt, hunn Géigner vum Staatschef Lukaschenko e Samschdeg zu engem Frae-Protest opgeruff.

D'Aktioun an der Haaptstad Minsk leeft ënnert den Numm "Grouss Parad vun de weiblechen Friddenstruppen". D'Zil wier et, datt Gefaangener fräigelooss ginn, d'Policebrutalitéit strofrechtlech verfollegt gëtt an Neiwalen erzwonge ginn. Ugefouert gëtt d'Beweegung vun der Aktivistin Swetlana Tichanowskaja. Déi 27 Joer al Fra war bei der Presidentschaftswal Ufanks vum Mount géint de Lukaschenko ugetrueden.

E Freideg si sech d'EU-Ausseminister nach eens ginn, Sanktioune géint héichrangeg Supporter vum Regime vum wäissrusseschen Diktator Lukaschenko anzeféieren. Se kréie Walfälschung an dat brutaalt Virgoe géint friddlech Demonstrante reprochéiert.