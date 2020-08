Sollt Griicheland seng territorial Gewässer méi grouss maachen, da wär dat ee Grond fir Krich unzefänken, sou heescht et e Samschdeg aus Ankara.

Athen huet net laang gewaart fir matzedeelen, dass et géint déi international politesch Kultur wär, dass d'Tierkei mat engem Krich dreet, just well Griicheland säi legaalt Recht géing ëmsetzen.

Leschte Mëttwoch hat de Premier Mitsotakis nämlech ugekënnegt, dass hien d'Souveränitéits-Gebitt vu Griicheland am Ionesche Mier, dat ass tëscht Italien a Griicheland, géing vun 6 op 12 Séimeilen ausdeenen.

Wat d'Ägäis ugeet, also d'Mier tëscht der Tierkei a Griicheland, do wier een awer fir een Dialog mat der Tierkei bereet, sou de Mitsotakis. Trotzdeem huet Ankara dës Ukënnegung wuel schlecht opgeholl. D'Tierkei sicht am Mëttelmier nämlech no Gas- a Pëtrolsreserven.