No de Schëss op de Jacob Blake gëtt an der Stad Kenosha géint Rassismus a Policegewalt demonstréiert. Zu Portland gouf een Demonstrant erschoss.

Den amerikanesche President Donald Trump huet wësse gedoen, dass hie warscheinlech an d'Stad Kenosha fiert, wou den Ament jo ganz massiv géint d'Policegewalt demonstréiert gëtt, nodeems een Afro-Amerikaner mat 7 Schëss duerch e Polizist an de Réck, schwéier blesséiert gouf.

Weider Detailer hutt hien net ginn, mä just erkläert, dass sech d'Situatioun jo berouegt hätt, nodeems hien d'Nationalgarde op d'Plaz geschéckt hätt.

Bei Demonstratiounen zu Portland am US-Bundesstaat Oregon ass e Samschdeg den Owend Lokalzäit ee Mënsch erschoss ginn. Schätzungen no ware ronn 2.500 Supporter vum US-President Trump mat hiren Autoen zesummekomm, gläichzäiteg war eng Demonstratioun vu lénke Gruppen. Et koum zu Ausernanersetzungen tëscht béide Säiten.

D'Police huet nach keng Aussoen zu de Faite gemaach, et wéisst een och net ob et sech beim Affer ëm e Mann oder eng Fra handelt. D'Ermëttlunge lafen.